Emilia Romagna | Bonaccini cerca i voti del Movimento 5 Stelle In piazza anche Prodi

newsmondo

(Di domenica 8 dicembre 2019)riempieMaggiore, ininizia ufficialmente la corsa al voto. Ilè ai margini ma i suoi elettori possono fare la differenza. Ad assistere al percorso di avvicinamento alle elezioni inla sensazione è che la posta in palio sia davvero alta. E forse hanno ragioni i vertici del Pd quando ammettono, non senza amarezza, che una sconfitta in questa regione dovrebbe costringere la maggioranza a fare serie riflessioni e valutazioni sul futuro. Ilprova ad abbassare la posta in gioco, la Lega guarda ad ogni voto come un passo in più nella strada verso Palazzo Chigi. Il ruolo delle Sardine nelle elezioni inE la sensazione è che la differenza la faranno davvero le piazze. Matteo Salvini le riempie. Come sempre da qualche anno a questa parte. Ma il leader della Lega non si aspettava la ...

pdnetwork : L'Emilia-Romagna è questo: l'entusiasmo della sua gente pronta a fare #unpassoavanti, a sostegno di @sbonaccini. L… - fattoquotidiano : Bologna, Bonaccini: “Dicono di voler liberare l’Emilia Romagna, ma noi siamo liberi da 74 anni grazie ai nostri pad… - AnnaAscani : La bellezza di Piazza Maggiore con 10 mila persone per @sbonaccini Presidente. #Bologna e l’Emilia Romagna non delu… -