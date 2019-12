Emergenza in Australia | continua la devastazione degli incendi | nube tossica soffoca

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) Da tre mesi l’area orientale dell’è colpita dadevastanti, che, secondo gli scienziati, sarebbero conseguenza di siccità prolungata e riscaldamento globale. Unadi fumo stando la capitale Canberra, mentre i vigili del fuoco lottano contro oltre 140 roghi boschivi che potrebbero nelle prossime ore essere alimentati da una forte ondata di calore. Fuori controllo un “megao” che imperversa in 250mila ettari, vicino Sydney. Rinforzi per contrastare le fiamme sono giunti anche da Stati Uniti e Canada. Più di 700 case sono state distrutte e 6 persone sono morte da settembre, quando è iniziata l’. Si stima che siano stati ridotti in cenere due milioni di ettari, superficie che equivale alla metà del territorio svizzero.L'articoloinla...

