Elizabeth Bathory | una contessa sanguinaria

(Di domenica 8 dicembre 2019) Erszébet Báthory originaria dell’Ungheria, nasce nel 1560 da una nobile e ricca famiglia. Una parentela eccellente fatta di blasonati e personaggi di rilievo con proprietà in tutta la Transilvania. Elisabeth però nasconde un atroce segreto che diventa la sua follia e la sua rovina. La storia di unaUna donna divorata dall’egocentrismo e dal terrore di invecchiare, due caratteristiche che faranno di lei un’atroce e violenta assassina., di carattere era silenziosa, con occhi scuri e lunghi capelli neri, si sposa giovanissima alla sola età di quindici anni con il Conte Ferencz Nádasdy e insieme andarono a vivere nel tetro e lugubre castello di Csejthe. Sempre sola e in preda alla noia e alla malinconia, inizia ad interessarsi di occultismo e trasforma la sua residenza in una vera “bottega degli orrori”. La sua personalità già alquanto cupa viene ...