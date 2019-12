Elezioni Regno Unito 2019 | candidati | sondaggi e situazione Brexit

termometropolitico

(Di domenica 8 dicembre 2019)Mancano pochi giorni a una delle tornate elettorali più importanti dell’anno: il 12 dicembre si torna al voto nelper legenerali. Al centro della contesa, ovviamente, il. Facciamo il punto dellasui partiti in gioco, i leader politici, gli ultimie le posizioni sulla. Ricordiamo che c’è stata l’ennesima proroga: ci sarà tempo fino a fine gennaio per trovare un accordo con l’Unione Europea e formalizzarlo nel Parlamento britannico. Boris Johnson è il gran favorito per questenel. Segue Corbyn L’attuale primo ministro Boris Johnson è il gran favorito: i conservatori dovrebbero superare il 40% dei consensi, piazzandosi così davanti a tutti. Johnson ha puntato tutto su una nuova tornata elettorale per ...

