E’ morto Piero Terracina | chi era uno degli ultimi ebrei romani sopravvissuti ad Auschwitz

(Di domenica 8 dicembre 2019) Èa Roma, a 91 anni,, unoal campo di sterminio diera “A5506”: questa sigla lo ha accompagnato negli anni, prima quando era prigioniero, segnata di nero sull’avambraccio destro, e poi quando, come testimone dell’orrore, guidava gli studenti nei campi di sterminio. Numeri indelebili, che lo hanno affiancato nei ricordi per tutta la vita. Perché, della Shoah, ricordava tutto, e in particolare modo lo sconcerto: “Gli esecutori dell’immane delitto erano uomini come noi, come tutti”. Chi erafaceva parte di una famiglia ebraica. Nell’autunno del 1938, con l’emanazione delle Leggi Razziali, fu espulso dalla scuola pubblica. Così proseguì gli studi nelle scuole ebraiche fino al 7 aprile del 1944, giorno in cui venne arrestato a Roma. ...

