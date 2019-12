Dramma a Torino | madre uccide figlia disabile a martellate

thesocialpost

(Di domenica 8 dicembre 2019)questa mattina alle porte di, dove una donna ha ucciso la. Ad assistere alla scena il marito della donna, che ha allertato i soccorsi.laIlfamigliare si è consumato questa mattina ad Orbassano, centro alle porte di, in un’abitazione sita in via Gramsci. Secondo una prima dinamica, la donna di 85 anni ha ucciso ladi 44 con diversi colpi di martello. Non è chiaro cosa possa aver scatenato tale furia omicida. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di, allertati dal marito della donna, un uomo di 87 anni, alle 8.40 di questa mattina. Laè ricoverata La donna si trova ora ricoverata presso l’ospedale San Luigi di Orbassano. Pare abbia assunto psicofarmaci, ma non è stato confermato. Al momento sono in corso le rilevazioni della scientifica. L'articoloa ...

