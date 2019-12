Dopo la chemio il Fisco mi ha chiesto di motivare l’acquisto della parrucca

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Carlo Lannache una giornalista ha affrontato e sconfitto un tumore al seno, l'agenzia delle Entrare hadi dimostrare il motivo dell'acquisto di unaPer Sara Recordati, giornalista e scrittrice di 47 anni, il 2016 non è stato un anno da ricordare.alcune visite mediche, ha dovuto fronteggiare a testa alta una forma di tumore al seno molto aggressivo. Così senza pensarci due volte, la giornalista ha deciso di investire i suoi risparmi e farsi operare in una struttura privata. Laè stata dolorosa ma per fortuna la donna ha potuto tirare un sospiro di sollievo, dato che è riuscita a sconfiggere la malattia. Ovviamente laha portato con sé diverse problematiche, ma tutto è bene quel che finisce bene. Ma la vicenda ha un colpo di scena. Come è stato riportato da Il Corriere, Sara Recordati si è vista recapitare un accertamento da parte ...

