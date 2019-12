Domenica In | Mara Venier interrotta Lei zittisce tutti | “Silenzio!”

lanostratv

(Di domenica 8 dicembre 2019)bloccata all’improvviso aIn. Lei sbotta contro il pubblico: “Silenzio!” L’esibizione dell’artista Ron aIn ha rischiato di essere sfumata, esattamente come accaduto a Gianni Nannini la scorsa settimana, per fare spazio alla diretta del Tg1 che ha documentato la visita di Papa Francesco alla Madonna dell’Immacolata in Pizza di Spagna a Roma. AInha festeggiato i 90 anni di Don Mazzi e avrebbe voluto sentire la sua canzone preferita, ‘Attenti al Lupo’, ma non è stato possibile. La conduttrice è stata fermata all’improvviso e in studio il pubblico ha iniziato a rumoreggiare, ma laha zittito i presenti: “Silenzio però, scusate!” Attimi di panico e si è andati vicini al rischio di essere sfumati per la seconda volta, a distanza di una settimana. Per fortuna non è ...

