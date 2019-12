“Dobbiamo imparare a convivere con i terremoti L’Italia | soprattutto la Calabria | poggia

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) “Siamo in una morsa, tra l’Africa e l’Europa che si stanno avvicinando. La, in particolare, si apsull’antico mare chiamato Tetide, formatosi nel momento in cui Pangea si è rotta. Si tratta di uno dei pezzi ‘oceanoaci tetidei’ più vecchi e quindi più pesanti, e sta sprofondando, liberando la sua energia. Le zone circostanti, di conseguenza, vanno ad occupare questa sorta di ‘banca’ di energia che si libera“, e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. A spiegare cosa sta accadendo, a livello sismotettonico, nella zona dei Balcani con evidenti ripercussioni sul nostro Paese, è il professor Antonio Moretti, geologo dell’Università dell’Aquila. Moretti, in partenza per l’Albania dove andrà ad analizzare i danni dovuti al terremoto, ha postato sulla propria pagina Facebook un video ...

PisaNews : Roberto Boscaglia: 'Una vittoria sudata. Dobbiamo imparare a chiudere ... - - Marcello451 : in questa fase è necessario focalizzarsi sui progressi da ottenere per quanto riguarda l' organizzazione, la solidi… - FabulousMixx : RT @trentinovolley: #Lorenzetti: “Abbiamo numeri importanti, ma dobbiamo imparare a sfruttarli ancora meglio” -