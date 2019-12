DJURICIC | «Oggi brucia tanto Sto trovando il mio ritmo | ora la continuità» – VIDEO

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’attaccante del Sassuolo,, ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto contro il Cagliari (-Dal nostro inviato) Tocca a Filipcommentare conrammarico il pareggio ottenuto dal Sassuolo contro il Cagliari al Mapei Stadium. Le parole in zona mista dell’autore di uno dei due gol dei neroverdi. «perchè eravamo in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine. Per quanto riguarda la mia prestazione sto ri, ora serve la» Leggi su Calcionews24.com

andreatakeapill : RT @SassuoloUS: Filip #Djuricic: «Oggi abbiamo messo in campo un’ottima prestazione, poche squadre giocano come noi. Brucia prendere gol al… - SassuoloUS : Filip #Djuricic: «Oggi abbiamo messo in campo un’ottima prestazione, poche squadre giocano come noi. Brucia prender… - somethingleft : @StatsZone Il Cagliari ha deciso di far saltare quest'anno qualsiasi modello di xG, anche oggi gli errori individua… -