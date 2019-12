DIRETTA Pergolettese Alessandria | risultato 2-1 | streaming video tv | segna Ciccone!

ilsussidiario

(Di domenica 8 dicembre 2019)tv, quote elive del match valevole per la 18giornata del campionato di Serie C nel girone A.

StampaAlessandr : Serie C: Pergolettese – Alessandria /La diretta - LaStampa : Serie C: Pergolettese – Alessandria /La diretta - laprovinciacr : Pergolettese #Crema - Alessandria diretta ore 17.30 -