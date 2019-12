DIRETTA Cantù Varese | risultato 37-35 | video streaming tv | Vene sfida Pecchia!

ilsussidiario

(Di domenica 8 dicembre 2019)tv: orario elive della partita di basket valida per la 12giornata del campionato di Serie A.

varesenews : Cantù – Openjobmetis, il derby di basket in diretta da Desio - supernovastat : Ecco i prossimi ospiti #live a @supernovastat ! In #diretta dalle 21 su radiocantu89.6 #radiocantu… - zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Cantù Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: 76-63 V nere in controllo nonostante i tentativi di… -