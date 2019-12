Dimessa dall’ospedale con antibiotici | scoprono che ha tumore | 13enne muore nel giro di

fanpage

(Di domenica 8 dicembre 2019) La vicenda di Tanisha Baverstock, promessa del calcio femminile inglese, morta a 13 anni per un linfoma che non le era stato diagnosticato in tempo. Dopo aver sofferto di tosse per alcune settimane, i medici l'hannoconsenza consultare il radiologo. La ragazza è deceduta il giorno dopo aver scoperto di avere il cancro: "Ore sprecate che avrebbero potuto darle una possibilità di vivere".

Dome689 : Dimessa dall’ospedale, colpita da infarto «Protocollo non rispettato, via il medico» - Marco6989912316 : RT @webecodibergamo: Dimessa dall’ospedale, colpita da infarto «Protocollo non rispettato, via il medico» - webecodibergamo : Dimessa dall’ospedale, colpita da infarto «Protocollo non rispettato, via il medico» -