Derby di Manchester | tifoso fa il gesto della scimmia a Fred | arrestato | bandito dallo

(Di domenica 8 dicembre 2019)dalla polizia,a vitastadio del City e forse anche licenziato dalla sua azienda. IldelCity che durante ildi sabato contro l’United ha mimato ilnei confronti di, giocatore dei Red Devils, rischia di perdere tutto: libertà, seggiolino nello stadio e posto di lavoro. Immortalato in un video postato sui social, il sostenitore dei Citizens Anthony Burke, 40enne ex soldato dell’esercito, ha mimato ilmentre il centrocampista si era avvicinato alla bandierina per battere un calcio d’angolo a una ventina di minuti dalla fine del match. L’arbitro accortosi di tutto – compreso il lancio di oggetti nei confronti di– ha fermato il gioco e chiesto l’intervento degli steward. La GreaterPolice ha confermato la custodia e spiegato che resta in ...

