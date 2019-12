Depressione | solo chi conosce il male oscuro sa quanto conti il sostegno clinico

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019)chi non ha conosciuto, personalmente o clinicamente, il, sa cosa può aver vissuto il ragazzo che si è suicidato a Teramo dopo averlo annunciato con un video su Youtube. Dopo aver cercato un interlocutore che reggesse il suo sguardo, ha scelto di farla finita non prima di aver elencato l’inconsistenza delle azioni meccaniche che lui non chiamava più ‘vita’. La melanconia può sfociare in uno stato di assoluta pietrificazione dell’esistenza, poiché il soggetto affetto damaggiore che vive ab origine ai margini della vita, non ha potuto rivestire le proprie azioni di desiderio, tanto che sin dai primi disincanti adolescenziali vivere non gli appare null’altro che una serie meccanica e spettrale di azioni che hanno come fine la consunzione e la morte. In un giorno qualsiasi del melanconico, ogni azione, ogni ricordo, ogni progetto e ogni movimento, si condensano ...

