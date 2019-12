Cremona-Virtus Bologna | Serie A basket | orario | tv | programma | streaming e palinsesto 8

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) La capolista imbattuta, oggi, alle ore 18.00, farà visita alla Vanolidi coach Meo Sacchetti. Incontro che si prospetta insidioso per Milos Teodosic e compagni, dato che i lombardi stanno vivendo un grande periodo di forma e sono reduci da quattro successi consecutivi. Solo uno di questi due sodalizi, dunque, riuscirà a mantenere intatta la sua winning streak. Sarà possibile seguire questo interessantissimo match in direttasu Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti minuto per minuto per darvi modo di non perdervi nemmeno un secondo di questa appassionante sfida. ILDI(8 DICEMBRE): 18.00 Diretta: Eurosport Player Diretta testuale: OA Sport Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

