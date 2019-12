Contursi Terme | Olio di oliva e sviluppo del Mezzogiorno | se ne parla nella città termale

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti. “Un piano per il rilancio dell’di”. È quanto annunciato alla festa dell’diieri sera a, dalmentare di Italia Viva, Gennaro Migliore. Giuntocittadinain occasione della festa dell’di, organizzata dal Comitato Santa Caterina, Migliore ha illustrato i cinque “passaggi” importanti sui quali il governo sta lavorando per il rilancio del settore dell’agricoltura e dell’olivicoltura. “In queste aree-ha spiegato-serve l’adozione di un vero e proprio pano che si basi sull’incremento della produzione, dell’attività di ricerca produzione di informazione ecc. Per questo-ha aggiunto il deputato- il governo sta stanziando un piano da 77milioni di euro per i giovani agricoltori. Di questi-ha concluso-30milioni sono a fondo perduto”. Opportunità importante dunque, per il rilancio del Sud e del ...

