COMMISSO | «Montella? Vediamo giorno per giorno» – VIDEO

(Di domenica 8 dicembre 2019) Roccoha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata dalla sua Fiorentina contro il Toro all’Olimpico (-Dal nostro inviato) Roccoha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata dalla sua Fiorentina contro il Toro. Queste le parole del numero uno viola. «Fiducia massima nell’allenatore è troppo da dire.dopocosa succede. Un aiuto alla squadra dal mercato. Non dobbiamo andare in Champions, neanche in Europa, ma dobbiamo fare indubbiamente meglio rispetto all’anno scorso» Leggi su Calcionews24.com

RBarlacchi : Non esonerare #Montella oggi significa aprire le porte alla zona retrocessione e mettersi contro l’opinione pubblic… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Commisso: 'Obiettivo salvezza. Massima fiducia a #Montella? Vediamo che succede con l'Inter' - sandratognarini : Rocco Commisso: 'Massima fiducia in Montella è una parola grossa'. Per parole simili, ma dei Della Valle, Pioli si dimise. -