Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2019-2020 | la graduatoria dopo Nizhny Tagil

(Di domenica 8 dicembre 2019) La terza tappa stagionale del circuito maggiore maschile dicon gli sci è andata in archivio con il successo dell’austriaco Stefan Kraft davanti allo svizzero Killian Peier e al giapponese Ryoyu Kobayashi, mentre il norvegese Daniel Andre Tande si è inserito in quarta piazza allungando in vetta allagenerale delladelle prime cinque gare disputate. Alle spalle di Tande laè ancora cortissima a testimonianza di un grandissimo equilibrio evidenziato dai primi tre weekend della stagione. Di seguito lagenerale aggiornata didelGENERALEDELCON GLI SCI1. Daniel Andre Tande (Norvegia) 260 2. Stefan Kraft (Austria) 196 3. Karl Geiger (Germania) 192 4. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 190 5. Philipp Aschenwald (Austria) 164 6. Anze Lanisek (Slovenia) 161 7. Yukiya Sato ...

