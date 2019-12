Civitanova e Conegliano in trionfo Bis mondiale per il volley italiano

lastampa

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’Imoco, trascinata da Paola Egonu, ha battuto 3-1 in Cina l’Eczacibasi VitrA Istanbul. In Brasile la Lubeha superato in finale il Sada Cruzeiro per 3-1

Agenzia_Ansa : #Pallavolo l'Italia è padrona del mondo. Due club conquistano l'iride: tra le donne Conegliano @ImocoVolley e tra… - Tino44588447 : RT @Agenzia_Ansa: #Pallavolo l'Italia è padrona del mondo. Due club conquistano l'iride: tra le donne Conegliano @ImocoVolley e tra gli u… - modiamo : RT @Agenzia_Ansa: #Pallavolo l'Italia è padrona del mondo. Due club conquistano l'iride: tra le donne Conegliano @ImocoVolley e tra gli u… -