Ciro Di Marzio è vivo | L’Immortale anticipa Gomorra 5 foto | SPOILER

(Di domenica 8 dicembre 2019) L'Immortale non è muort,Digrazie al capolavoro di Marco D'Amore L’attesa tra4 e5 è troppo lunga. Per questo, Marco D’Amore ci ha regalato il suo primo capolavoro da regista “L’Immortale” il film che porta nuovamente in pista il personaggio più amato della serie.Die bastano pochi secondi per verificare il lieto evento. D’Amore trasmette sullo schermo il passaggio mai visto tra la fine di3 e l’inizio di4. Il corpo diviene gettato in mare e poi recuperato da dei sommozzatori che lo riconoscono immediatamente «È luidi, il boss di Secondigliano, facciamoci i cazzi nostri».verrà trasportato in ospedale in fin di vita. Il proiettile inflitto da Gennaro Savastano è passato a un centimetro dal suo cuore, parola di Don Aniello il primo uomo che ...

