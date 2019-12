Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Cambridge 2019-2020 | terzo posto per Scartezzini-Lamon

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) È appena terminata l’ultima giornata della quarta tappa delladeldisu, andata in scena a(Nuova Zelanda). Proprio la tornata conclusiva ha regalato il primo e unico podio della tre giorni oceanica alla spedizione azzurra: ilottenuto dalla coppianella madison maschile. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto nelle gare in programma quest’oggi. Grandissimo risultato nella madison maschile per Michelee Francesco, che si sono meritatamente piazzati sul gradino più basso del podio. Sono stati 57 i punti conquistati dalla coppia azzurra, 40 dei quali grazie a due giri guadagnati durante la corsa e i rimanenti 17 per via dei piazzamenti durante gli sprint; nell’ultima volata i due italiani sono stati bravi a difendersi dall’impetuoso attacco degli statunitensi ...

