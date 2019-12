“Che tempo che fa” – Undicesima puntata del 8 dicembre 2019 – Roberto Fico | Teo Teocoli

unduetre

(Di domenica 8 dicembre 2019) Cheche fa,stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno è passato a Rai 2. Laè divisa in tre parti: una specie di anteprima nel preserale, poi in … L'articoloche fa” –del 8, Teo, Daniele Bossari tra i tanti ospiti.

borghi_claudio : @ivansaracino @repubblica Non è un problema di sonno, è che qui si combatte contro un'idra, non fai a tempo a blocc… - mante : Mi stavo chiedendo se i molti intellettuali, personaggi TV, direttori di giornali che da giorni chiedono alle sardi… - CarloCalenda : No Caterina io attribuisco a Di Maio la responsabilità di non aver proseguito la trattativa con Lufthansa. Di esser… -