Che guaio per Apple e Samsung | negli USA avviate due class action per le radiazioni

tuttoandroid

(Di domenica 8 dicembre 2019) Alcuni degli smartphonesono stati accusati di emettere un livello dipiù alto rispetto a quello consentito dalla legge L'articolo CheperUSAdueper leemesse da alcuni smartphone proviene da TuttoAndroid.

PaolaCo85183372 : RT @azzurroneve: Sarebbe tutto più facile. Se solo si volesse. Il guaio è che spesso, invece di semplificare, la gente complica. Creando un… - Bukaniere : @caporix Il guaio è la chiesa con l'infedele che si fa saltare in aria... Comunque io per coerenza, le evito sempre ?? - BTutaro : La RAI ha mandato in diretta la #Tosca, ma manda in prima serata anche gli Angela. Quindi no, non è la TV a rincogl… -