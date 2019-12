“Che emozione rivedere dallo spazio la mia Sicilia” | Luca Parmitano ‘a lezione’ dalla

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) “la mia terra, la Sicilia, mi ha provocato tante emozioni. Ho provato mille sensazioni, nostalgia, voglia di tornare a casa, l’orgoglio per la mia terra“.Stazione spaziale ha donato un racconto storico alla scuola media “Santa Lucia” di Lipari che è l’unica della Sicilia ad avere avuto questa straordinaria opportunità: collegarsi con l’astronauta nello. Gli alunni in due riprese per circa trenta minuti lo hanno “bombardato” di domande manifestando tutte le curiosita’, masi e’ particolarmente emozionato alla domanda di Nunzia Manganato, 13 anni, che frequenta la terza media nella borgata di Pianoconte, sulla Sicilia. “Mi manca molto – ha risposto – mi manca la mia famiglia, la mia gente, ma tornero’ presto?”. Per ...

