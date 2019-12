Cesare Cremonini sempre più innamorato della sua Martina | foto e dediche su Instagram

Cesare Cremonini - scoppia la polemica su Twitter per via di una sua canzone : Se oggi siete entrati su Twitter avrete sicuramente visto il nome di Cesare Cremonini nella lista degli argomenti più discussi. Ma come mai il celebre cantante italiano è finito in tendenza? Ovviamente per via di una polemica, che come sempre ha avuto origine da un tweet, diventando in poco tempo virale. Al centro della bufera una canzone di Cremonini, inclusa nell’ultimo album Cremonini 2C2C – The Best Of, contenente i suoi più ...

Cesare Cremonini - 2C2C : un album di musica non liquida - ma solida - tattile o semplicemente - pragmaticamente - bella : Per quelli che seguono il calcio, come me, c'è un momento preciso in cui si capisce di stare invecchiando. Non è quando cominciano a arrivare i primi capelli bianchi, c'è gente a cui succede da giovanissima, uno della mia età direbbe “alla Bettega”, e altri a cui non succede neanche da vecchi. Non è neanche quando, a un certo punto, senza occhiali non siamo più in grado di leggere neanche un testo di quelli scritti con corpo 16. No, per quelli ...

Cesare Cremonini : «La mia storia lunga (quasi) quarant’anni» : Cesare CremoniniCesare CremoniniCesare CremoniniCesare CremoniniCesare CremoniniCesare CremoniniCesare CremoniniCesare CremoniniCesare Cremonini dixitCesare Cremonini dixitCesare Cremonini dixitCesare CremoniniCesare CremoniniCesare Cremonini dixitCesare Cremonini dixitCesare Cremonini dixitCesare Cremonini dixitCesare Cremonini dixitCesare Cremonini dixitCesare CremoniniCesare CremoniniCesare CremoniniCesare CremoniniCesare CremoniniCesare ...

“Ora posso dirlo”. Cesare Cremonini - la dedica arriva dritta al cuore : Cesare Cremonini è uno che arriva dritto al cuore e pure stavolta ha centrato il bersaglio. Ieri ha avuto l’onore di accendere le luminarie di Bologna e l’emozione è stata fortissima. Stamattina, il cantautore ha voluto ringraziare tutti via social, con una dolcissima dedica alla città, confessando anche di aver avuto delle difficoltà nel trovare le parole giuste per farlo. È proprio vero che a volte avvengono fatti così belli, così tanto ...

Cesare Cremonini - il gesto per Bologna : “Difficile trovare le parole” (video) : Cesare Cremonini, la sua ‘Nessuno vuole essere Robin’ illumina Bologna: le parole del cantante Ieri, 30 Novembre, nella città di Bologna si è tenuto un grande evento. In via D’Azeglio, Cesare Cremonini ha acceso le luminarie che quest’anno sono composte dal testo della sua canzone Nessuno vuole essere Robin. Per il cantante, e la popolazione […] L'articolo Cesare Cremonini, il gesto per Bologna: “Difficile ...

Cesare Cremonini : il grazie a Bologna e il ricordo del padre : Cesare Cremonini ringrazia Bologna e dedica un pensiero al padre: Giovanni è mancato lo scorso settembre Cesare Cremonini, che oggi sbarca nei negozi e in digitale con “Cremonini 2C2C The Best of”, verrà celebrato lungo la giornata di domani sabato 30 novembre nella sua città natale, l’amata Bologna. Il cantautore, per gli eventi a lui […] L'articolo Cesare Cremonini: il grazie a Bologna e il ricordo del padre proviene da ...

Bologna. Accensione luminarie via D’Azeglio con Cesare Cremonini : Domani, sabato 30 novembre alle 18.30, saranno accese le luminarie di via D’Azeglio dedicate quest’anno alla canzone “Nessuno vuole essere

Cesare Cremonini : “Occorrono leggi più efficaci perché ogni tanto la libertà di parola sui social può essere dannosa” : Tagliare il traguardo dei 40 anni, tirare le somme, girare la boa e ricominciare con nuove sfide. Cesare Cremonini ha così fatto con il volume “Cremonini 2C2C The Best Of”, la raccolta con 6 brani inediti (di cui uno strumentale), 32 singoli, 18 tracce demo originali, 15 brani strumentali e 16 versioni pianoforte e voce. Questo progetto sbarcherà anche negli stadi italiani dal 21 giugno 2020, per poi concludersi con la grande festa il 18 luglio ...

“Best of” e tour per Cesare Cremonini : Milano. «Ho studiato per anni musica classica, che è la mia base, e da lì che nascono idee musicali, le

Cesare Cremonini : «La meraviglia del mio lavoro? Sul palco diventi un Supereroe» : Cremonini al Vanity Fair Stories 2019Cremonini al Vanity Fair Stories 2019Cremonini al Vanity Fair Stories 2019Cremonini al Vanity Fair Stories 2019Cremonini al Vanity Fair Stories 2019Cremonini al Vanity Fair Stories 2019Cremonini al Vanity Fair Stories 2019Comincia alla grande la seconda edizione del Vanity Fair Stories 2019. Eccolo Cesare Cremonini, il primo a salire sul palco, preceduto da un video emozionante dove si racconta la sua vita ...

Cesare Cremonini : «La meraviglia del mio lavoro? Quando sali sul palco diventi un Supereroe» : Comincia alla grande la seconda edizione del Vanity Fair Stories 2019. Eccolo Cesare Cremonini, il primo a salire sul palco, preceduto da un video emozionante dove si racconta la sua vita in 20 secondi. È proprio il cantautore bolognese, ex leader dei Lùnapop, quello della Vespa Special che…, da anni solista di successo, a inaugurare il nostro Festival. Cresciuto, qualche chilo in più, ma sempre lui, soddisfatto di un 2019 straordinario dove ...

Cesare Cremonini al Vanity Fair Stories - per un premio speciale : Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Cesare Cremonini, servizio Vanity Fair n.45 / 2019Al Vanity Fair Stories 2019, il grande Festival di Vanity Fair che nell’epoca dello storytelling celebra a tutto tondo l’arte della narrazione, manca ...

Nel nuovo singolo di Cesare Cremonini il telefono come specchio e prigione : Al Telefono anticipa il Best Of : Da oggi è disponible il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Al Telefono. Il brano anticipa la pubblicazione dell'album Cremonini 2C2C The Best Of, la raccolta di successi attesa nei negozi e in digitale da venerdì 29 novembre. La prima grande raccolta del repertorio di Cesare Cremonini contiene 6 brani inediti + 32 singoli di successo + 18 tracce demo originali e alternative takes +15 brani strumentali + 16 versioni pianoforte e voce per un ...

Cesare Cremonini – Esce domani il nuovo singolo “Al Telefono” : Da domani in radio e in digitale il primo singolo “Al Telefono”. Nei negozi dal 29 novembre “Cremonini 2C2C The Best Of” la prima grande raccolta del repertorio di Cesare Cremonini Uscirà in radio e in tutti gli store digitali domani, venerdì 15 novembre, “Al Telefono” il primo singolo di Cesare Cremonini che sarà contenuto in “Cremonini 2C2C The Best Of”. Tutti quelli che hanno già preordinato su iTunes, presalvato su Spotify e ...