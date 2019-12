Catalfo non cambia All’ispettorato nazionale del lavoro punta sul generale Alestra

lanotiziagiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Nuove nomine da Palazzo Chigi. Nell’ultimo Consiglio dei ministri è stato confermato nell’incarico di direttore dell’Ispettoratodelildi brigata Leonardo(nella foto). La scelta dell’ufficiale dell’Arma era stata fatta nel Governo gialloverde da Luigi Di Maio, per dare un “importante segnale contro ilnero e il caporalato”. E il ministro delNunzianon si è voluta discostare dalle scelte fatte dal capo politico del Movimento 5 Stelle. Ma anche per uncombattere con le polveri bagnate è un’operazione impossibile. Tanto che un mese fa, alla Commissionedella Camera, proprioha dichiarato che “l’Ispettoratodelè un’agenzia di nome ma non di fatto” e che non è “in condizione di esercitare appieno la sua governance”. “Neppure sono riuscito a capire se io sono un direttoreo un ...

