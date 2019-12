Caso risarcimento Inps | lo zio delle due orfane di femminicidio | “Le mantengono i nonni

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) “Da due anni l’ci ha tolto il sonno. Ci ha chiesto undi 124mila euro“. Alessio Biagi combatte la battaglia per le sue nipoti di 12 e 14 anni, rimastedopo che nel 2013 il padre Marco Loiola, prima di suicidarsi, uccise la madre Cristina Biagi a colpi di pistola e dopo aver ferito quello che erroneamente pensava essere l’amante. L’Istituto di prevenzione ha chiesto unalle figlie della coppia, che ora vivono con imaterni, per le spese sostenute per l’assegno di invalidità erogato all’uomo sopravvissuto.a cui il presidente dell’, Pasquale Tridico, “sta trovando una soluzione”, in accordo con le ministre Elena Bonetti e Nunzia Catalfo che ha ricevuto anche la chiamata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La prima richiesta dell’Napoli, città in ...

