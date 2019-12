Carige e Popolare di Bari | i nuovi tormenti delle banche italiane

it.insideover

(Di domenica 8 dicembre 2019) Per il sistema bancario italiani sono anni vissuti sull’ottovolante. Il dissesto del Monte dei Paschi di Siena, il confuso, inefficace e costoso processo di gestionecrisi degli istituti veneti e centroitaliani tra il 2015 e il 2016 e, da ultimo, il casohanno contribuito a costruire un quadro a tinte fosche. In cui mala politica, inefficienze finanziarie e problemi di vigilanza si sono sommati, aggiungendosi a una vigilanza della Bce altalenante ma, fondamentalmente, punitiva verso i crediti deteriorati dei nostri istituti e a palesi errori della Commissione europea. La sentenza della Corte Ue sul caso Tercas, che ha bocciato la scelta di Bruxelles di ritenere aiuto di Stato il coinvolgimento del Fondo interbancario di tutela depositi (Fitd) nel salvataggio degli istituti in crisi, è in tal senso emblematica. Si ritorna a parlare diin questo periodo perché la ...

AnnaMariaCastel : RT @PatriziaRametta: EUROPA MATRIGNA: #vestager da' il benestare agli aiuti di Stato della Germania per il salvataggio della #nordlb. Non c… - 73rv : RT @PatriziaRametta: EUROPA MATRIGNA: #vestager da' il benestare agli aiuti di Stato della Germania per il salvataggio della #nordlb. Non c… - ausoloda : RT @PatriziaRametta: EUROPA MATRIGNA: #vestager da' il benestare agli aiuti di Stato della Germania per il salvataggio della #nordlb. Non c… -