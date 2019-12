Cari ragazzi | ho vissuto l' inferno E ho visto l' impossibile | vi assicuro

agi

(Di domenica 8 dicembre 2019) "Mi raccomando: qualsiasi cosa accada, siate uomini e non perdete mai la dignità". Queste parole furono pronunciate dal papà di Piero Terracina, sopravad Auschwitz scomparso a 91 anni a Roma l'8 dicembre 2019, quando si trovò rinchiuso con tutta la famiglia nel carcere di Regina Coeli. L'arresto era avvenuto la sera del 7 aprile del 1944, a causa della denuncia di un italiano che collaborava con le Ss e che, in cambio, ebbe un compenso di 5000 lire. Furono presi in sette (la nonna era morta poco prima dell'arresto) mentre stavano celebrando la Pasqua ebraica: due ufficiali armati come per una azione di guerra, entrarono e diedero 20 minuti di tempo alla famiglia per raccogliere qualche effetto personale. "Non perdete mai la dignità". La dignità? Anche quando si è vissuti all'si può mantenere, nonostante la paura, la fame, il freddo, le umiliazioni, la morte ...

