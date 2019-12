Cantù-Varese | Serie A basket | orario | tv | programma | streaming e palinsesto 8 dicembre

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Vuole una vittoria in trasferta nel derby lombardo il, che oggi pomeriggio, alle ore 17.00, farà visita alla Acqua San Bernardoin un match valido per la dodicesima giornata dellaA 2019-2020 di. E’ un derby dal sapore particolare quello che andrà in scena oggi pomeriggio al Paladesio, visto chesono distanti solo quattro punti in classifica, ma i padroni di casa guardano con preoccupazione alle ultime posizioni, mentrevuole vincere per restare in zona playoff. Anche il morale delle due squadre è ben differente, con gli ospiti reduci dal netto successo casalingo sulla Virtus Roma per 99-69, mentreè stata battuta 89-70 in casa della Virtus Bologna. E’ oltre un mese che la squadra di casa non coglie un successo, l’ultimo in trasferta a Cremona, mentrealterna risultati positivi a sconfitte in questo avvio di ...

