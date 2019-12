Calcio | Serie A 2019-2020 | Ragatzu salva il Cagliari nel finale | Mario Balotelli trascina

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Nuova domenica di gare nellaA di, che ha visto disputarsi nel pomeriggio quattro partite del quindicesimo turno, a cominciare dal lunch match delle 12.30 tra Lecce e Genoa, in cui i liguri hanno aperto le marcature nel primo tempo, grazie alle reti di Goran Pandev e Domenico Criscito, su rigore. Nella ripresa a sbloccare i padroni di casa ci ha pensato Filippo Falco, che ha accorciato al 60′, fornendo l’assist del 2-2 ad Andrea Tabanelli. Sfida dai contorni simili e piena di emozioni a Reggio Emilia, dove il Sassuolo in poco più di mezz’ora ha messo alle strette il, segnando con Domenico Berardi e Filip Djuricic. Nella ripresa Joao Pedro ha ridotto le distanze per gli isolani, mentre Berardi ha fallito undi rigore, prima del definitivo 2-2 siglato da Daniele, al 90′. Altra sconfitta per la Fiorentina di un sempre ...

