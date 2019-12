Calcio femminile | Serie A 2019-2020 | la Roma vince in casa dell’Inter per 1-4 nel

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Oggi si è giocato il posticipo della nona giornata del campionato diA di, che resta comunque incompleta per il rinvio della gara tra Milan e Bari. Ne approfitta la, che nell’unico math odiernoper 1-4 indell’Inter e si issa, almeno momentaneamente, in terza posizione. Primo tempo con botta e risposta dal dischetto: passano in vantaggio le ospiti al 24′ con Andressa, pareggia al 28′ sempre dagli undici metri Tarenzi. Nella ripresa però dilagano le capitoline: in rete Thomas al 54′, poi 1-3 ancora di Andressa al 70′, cala il poker in pieno recupero Thestrup per il finale 1-4. Risultati nona giornata Sassuolo-Florentia 3-0 venerdì Orobica-Juventus 1-7 sabato Empoli-Fiorentina 0-3 sabato Tavagnacco-Verona 0-3 sabato Milan-Bari rinviata a data da destinarsi Inter-1-4 Classifica dopo 9 giornate 1. Juventus 25 2. ...

