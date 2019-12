Cagliari | Maran | «Giornata non brillante | ma ci teniamo il risultato»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il tecnico del, Rolando, commenta il pareggio contro il Sassuolo ottenuto in rimonta dopo il 2-0 dei neroverdi Rolandocommenta il pareggio contro il Sassuolo, ottenuto in rimonta dopo il doppio vantaggio dei neroverdi. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.– «In unanon brillantissima da parte nostra e comunque riusciamo a portare un pareggio in casa. Abbiamo pagato le tre gare in sei giorno, però con un po’ di fatica abbiamo portato a casa un. Non siamo mai riusciti ad andare in pressione con i tempi giusti nel primo tempo, poi con le forze fresche abbiamo cambiato l’inerzia. Sono contento per Ragatzu, è die lavora con grande partecipazione». Leggi su Calcionews24.com

