Brindisi-Dinamo Sassari | Serie A basket | orario | tv | programma | streaming e palinsesto 8

(Di domenica 8 dicembre 2019) Di fatto, è quello delle 17 il big match della dodicesima giornata del campionato diA 2019-2020: al PalaPentassuglia si scontrano Happy Casae Banco di Sardegna. Entrambe le formazioni, infatti, sono seconde a quota 14 punti all’inseguimento, insieme a Milano, della Virtus Bologna sola a quota 20, imbattuta. Tra le due squadre 10 precedenti in A a, dove la Newconduce per 6-4; i primi confronti, però, risalgono agli anni dell’allora Legadue, da cui entrambe salirono nell’annata 2009-2010,direttamente, il Banco vincendo la finale dei playoff con Veroli. Acque non del tutto tranquille per gli uomini di Frank Vitucci in tema di infortuni, con Kelvin Martin che si è fermato in Champions League contro Saragozza per un brutto guaio muscolare alla coscia destra e ne avrà per 40 giorni (benché sia di ritorno Adrian Banks dopo ...

