Bologna | Poli | «La maglia del Milan non si dimentica»

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il centrocampista delritrova il, la sua ex squadra: ecco le emozioni del giocatore prima della sfida col suo passato Andreaha ammesso ai microfoni diTV di essere ancora fortemente legato ai colori rossoneri. Ecco le parole dell’ex centrocampista del Diavolo, oggi al. «Ladelnon si. Ho avuto la fortuna di indossare questi colori che saranno con me per sempre. Oggi è una partita importante per noi, sarà una grande gara». Leggi su Calcionews24.com

