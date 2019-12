Bologna-Milan | orario d’inizio | tv | streaming Probabili formazioni Serie A 2019-2020

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ilfarà visita alnel posticipo di stasera alle 20.45. I rossoneri, reduci da un buon pareggio col Napoli e dal successo di Parma, vogliono finalmente trovare un po’ di continuità, dopo un inizio di stagione da incubo. Il, dal canto suo, dopo un periodo complicato è riuscito a fare lo sgambetto al Napoli settimana scorsa, ma pochi giorni fa è stato travolto dall’Udinese in Coppa Italia, sintomo che ancora qualcosa non va. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta TV su Sky SportA e insu SkyGo e NowTV. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggioramenti minuto per minuto per non perdervi nemmeno un secondo di questo appassionante match. LEDI(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All. ...

