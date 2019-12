Bologna – Milan | Dove vedere il posticipo delle 20 | 45 di domenica 8 dicembre in diretta

nonsolo.tv

(Di domenica 8 dicembre 2019) La quindicesima giornata del campionato di Serie A si conclude con iltra. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile insui canali Sky. Ilè reduce da una grande vittoria contro il Napoli al San Paolo con il risultato di 1 – 2. Nella scorsa giornata ilha battuto il Parma con il risultato di 0 – 1 in favore dei rossoneri. Ilsi trova in 12esima posizione insieme alla Fiorentina e una vittoria contro ilpotrebbe persino permetterle di schizzare in ottava posizione. I rossonero si trovano poco sopra in undicesima posizione e strappare una vittoria fuori casa in questo momento potrebbe far tornare fiducia alla squadra.inildi Serie AIldella quindicesima giornata di Serie A traè un’esclusiva Sky ...

acmilan : ??? Coach Pioli's press conference ahead of #BolognaMilan is now LIVE on our App! ?? ??? La conferenza di Mister Piol… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Non esiste un caso #Piatek. #Ibra? Come regalo voglio i tre punti col #Bologna. #Suso a sini… - zazoomnews : BolognaMilan: orario d’inizio tv streaming. Probabili formazioni Serie A 20192020 - #BolognaMilan: #orario #d’inizi… -