Bologna Milan | accoltellato un tifoso rossonero | i dettagli

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019)si conclude nel peggiore dei modi: allo spettacolo in campo fa da contraltare un episodio di violenza (dal nostro inviato) –ha regalato spettacolo in campo: cinque gol, due rigori e tantissime occasioni da una parte e dall’altra. Alla fine l’hanno spuntata i rossoneri con il risultato di 2-3. C’è però da segnalare un episodio di violenza. Unè statoal termine della gara: lo sfortunato sostenitore si trova attualmente all’Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi e le sue condizioni parlerebbero di una gravità media. L’episodio sarebbe avvenuto in via Menabue. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Il #Milan ha cambiato marcia e pian piano ne sta venendo fuori. Ora è più squadra grazie al buon lavoro di #Pioli.… - AndreaBricchi77 : #Costacurta ha appena detto: “Un Bologna così passivo non l’avevo mai visto. È per questo che il #Milan ha fatto un… - acmilan : ??? Coach Pioli's press conference ahead of #BolognaMilan is now LIVE on our App! ?? ??? La conferenza di Mister Piol… -