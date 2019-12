Bologna-Milan 2-3 | le pagelle di CalcioWeb | Hernandez come Penelope di Ulisse | Piatek

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019)– Si chiude 2-3, posticipo della 15ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Secondo successo consecutivo per la squadra di Pioli, che ora rialza la china. Si sblocca, segnali positivi anche da Bonaventura. Tra le fila bolognesi può comunque ritenersi soddisfatto Mihajlovic, la sua squadra non ha mollato. Peccato per i troppi errori difensivi che hanno condizionato il risultato., lediDi seguito i voti e ledia cura della redazione di.eu:SKORUPSKI 5 – Incolpevole in occasione del rigore, poteva fare di meglio sul raddoppio di. ASSOPITO TOMIYASU 5 – Dopo l’infortunio non è più tornato lo stesso. Anche stasera poche avanzate e troppe disattenzioni. SAYONARA DANILO 5.5 – Uno con la sua esperienza dovrebbe guidare i compagni, ...

