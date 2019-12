Bob | Coppa del Mondo Lake Placid 2019 | Francesco Friedrich ha la rivincita e supera

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si chiude con un dominio tedesco la tappa inaugurale di(Stati Uniti) per quanto riguarda ladeldi bob-2020. Se ieri in gara-1 era stata la coppia composta da Johannes Ludwig e Christian Rasp a vincere davanti ai connazionalie Alexander Schueller, questa volta gara-2 ha invertito i piazzamenti e ha riportato i due equipaggi in vetta a pari merito nella classifica generale con 435 punti. La vittoria, infatti, è andata a/Schueller che, dopo il secondo tempo nella prima manche in 54.96, si scatenano nella seconda con un ottimo 54.81 eno i rivali che si fermano a 23 centesimi di distacco (54.92 e 55.08). Terza posizione per i canadesi Justin Kripps/Cameron Stones a 57 centesimi, quindi in quarta posizione troviamo i lettoni Oskars Kibermanis/Matiss Miknis a 64. Quinta posizione per i padroni di casa Hunter Church/Kristopher ...

