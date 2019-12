Bibbiano | tornano a casa gli ultimi 4 bimbi coinvolti nell' inchiesta

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Costanza Tosi Gliquattro bambini le cui storie erano state raccontatee carte della procura sull'"Angeli e Demoni" hanno iniziato il percorso per tornare a riabbracciare i propri genitori Anni di sofferenze, battaglie e ingiustizie che hanno distrutto intere famiglie e rovinato gli anni più belli della propria vita a decine di bambini. Ai servizi sociali avrebbero tolto i bambini ai propri genitori naturali, con accuse mai confermate e pretesti infondati. Ora, anche glipiccoli rimasti lontani dalla propria famiglia, stanno per rientraree proprie case. Un calvario durato anni il loro, che forse adesso vedrà la parola fine. Gliquattro bambini le cui storie sono state riportatee oltre duecento pagine dell’“Angeli e Demoni” hanno iniziato il percorso per rientrare a. Adesso porteranno a termine i necessari ...

