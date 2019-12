Biathlon | Coppa del Mondo Oestersund 2019 | la Norvegia supera Svizzera e Svezia | Italia

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Non sorride all’l’ultima gara in programma ad, in, per ladel-2020 di: la staffetta femminile azzurra, composta nell’ordine da Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo chiude dodicesima nella prova vinta dallasu. Una delle pochissime note liete dell’è rappresentata dalla solita Lisa Vittozzi, che nelle staffette si esalta e al lancio, nel corpo a corpo, ancora una volta è imbattuta: l’azzurra utilizza una sola ricarica in piedi ed esce in testa, terminando il proprio compito con 13″0 su Karoline Ofŵgstad Knotten () e 14″6 su Linn Persson (). La staffetta azzurra però paga la giornata decisamente no al tiro di Nicole Gontier: l’na, nonostante l’utilizzo delle sei ricariche paga un giro di penalità a ...

