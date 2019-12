Bayer Leverkusen Juventus probabili formazioni | Sarri pensa al turnover

juvedipendenza

(Di domenica 8 dicembre 2019)– Solo 1 punto in due partite di campionato per lache stecca e manca il sorpasso all’Inter. In campionato qualche difficoltà nelle ultime partite mentre in Champions continua il cammino secco, solo vittorie ed un pareggio. Primato nel girone conquistato con una giornata d’anticipo, infatti ciò permette adire ad un ampioin vista del rush finale in campionato. Tra alcuni giocatori non al meglio e altri infortunati il tecnico ex Chelsea dovrà trovare la chiave giusta., chi gioca Ampioanche senon vorrà perdere anche questo match. In porta potrebbe toccare a Buffon, con esordio in Champions in questa stagione. In difesa possibile riposo per Bonucci che ha giocato tutti i minuti in stagione fin qui, quindi Demiral pronto con De ...

FolkMaster22 : RT @MarcoGargini: Leggo che 'con #Sarri abbiamo dominato il girone di Champions'. Vero, gli va dato atto. Vediamo il cammino delle avversar… - Luca100celleASR : @sircertaldo È più del Bayer Leverkusen - gilnar76 : Bayer Leverkusen #Juve: il programma della vigilia di Champions #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… -