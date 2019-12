Basket | Serie A 2019-2020 | Vitali e Lansdowne sono incontenibili e Brescia dilaga contro

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Vittoria mai in discussione per la Leonessal’OriOra Pistoia. I lombardi, i quali giocavano tra le mura amiche, hanno preso la testa dell’inpoco dopo l’inizio e non l’hanno mollata per i restanti 40 minuti. Il tabellino alla fine dice 86-74, un risultato che non rispecchia nemmeno pianamente i valori visti in campo, dato che i padroni di casastati sopra la doppia cifra di vantaggio per gran parte del match. Parte fortissimo la Leonessa che tocca il +14, sul 25-11, già nel primo quarto. Pistoia riesce comunque a tornare a -4 a inizio secondo periodo, grazie a una bomba di Salumu. I padroni di casa, però, tornano a ingranare sul finire del tempo e, nonostante un canestro sulla sirena di Petteway, si va all’intervallo lungo conavanti 48-39. L’OriOra trova il -5 in avvio di terzo quarto grazie a un canestro da due di ...

