Banca Popolare di Bari | crisi all’attenzione del Governo

(Di domenica 8 dicembre 2019)diall’attenzione delÈ del 4 Dicembre 2019 la comunicazione di Hi-Mtf sulla sospensione della negoziazione dei titoli delladi. La società, a cui fa capo il mercato per la negoziazione di strumenti finanziari tra i cui soci vi sono laAkros del Gruppo BPM eSella, gestisce lo scambio dei titoli di molte banche popolari della penisola ed ha deciso di comunicare la decisione presa in merito all’istituto pugliese con queste parole: “In relazione alle recenti notizie di stampa ed in attesa di nuovi sviluppi il titolo azionariodi(IT0000220514), ed il Bond obbligazionario Subordinato BP6,50% 30/12/2021 SUB (IT0005067019) sono temporaneamente sospese dalle negoziazioni sul Mercato Hi-Mtf.” Comunicazione Hi-Mft L’istitutorio, che conta 341 sportelli e 2700 dipendenti, ...

