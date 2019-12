Balene e orche | le storie degli animali che non ce la fanno anche per colpa degli uomini

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoLa plastica del mare italianoL’ultimo in ordine di tempo è il cucciolo d’orca morto nel mare di fronte a Voltri. La madre lo ha trasportato negli ultimi giorni in un estremo tentativo di riportarlo in vita, ma per il piccolo del branco, che è insieme a un maschio, una femmina e un altro esemplare giovane, non ci sono speranze secondo i biologi. Il trascinarlo da parte della madre può durare alcuni giorni ed è una sorta di elaborazione del lutto. Solo quando sarà finito questo periodo ls carcassa dell’animale arriverà sulla spiaggia e la si potrà analizzare. https://twitter.com/guardiacostiera/status/1203347816225136642 Solo un caso eccezionale poteva portare ...

BarbaraRaval : RT @NrgahU: @BarbaraRaval @Mirith_ E-SAT-TO! Foche, Leoni Marini, Tursiopi, Squali, Balene, Cormorani e... ORCHE! Prendo atto il loro mktg… - NrgahU : @BarbaraRaval @Mirith_ E-SAT-TO! Foche, Leoni Marini, Tursiopi, Squali, Balene, Cormorani e... ORCHE! Prendo atto i… - Abyssadventurer : Shoccante!!! Ricordatevi quando andate a comprare pesce surgelato, come stiamo distruggendo il mare... e come e per… -