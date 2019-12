Avete mai visto la figlia di Claudio Lippi? Oggi di nuovo insieme VIDEO

velvetgossip

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il co-conduttore della “Prova del cuoco”ha unadi 31 anni. Lei è Federica, giovane madre di una bambina di nome Mya Summer di 7 anni. Un rapporto che adè sereno, dettato dal senso dell’unione familiare ma che purtroppo in passato ha avuto delle dinamiche ben diverse. In una recente intervista rilasciata negli studi televisivi di Rai 1;ospite da Caterina Balivo a “Vieni da me”, ha raccontato le diverse vicissitudini che hanno messo a dura prova il rapporto fra padre ecommosso, ha ammesso quanto in passato lui sia stato assente come figura paterna. A causa del troppo lavoro e della separazione con la madre di Federica, Kerima Simula, hanno allontanato il conduttore dalla stessa famiglia. Il distacco dallaFederica durante i suoi anni più importanti come quelli dell’infanzia, ad...

MarcoMoriniTW : Quel tweet era per #AdoreYou e per #Eroda. Per quanto negli anni ci abbia sempre sorpreso e stupito, non ci si abit… - juventusfc : ...E questo è solo un assaggio! Un Tek come non lo avete MAI visto ?? #PlayersOnTheRoad, feat. @13Szczesny13 , ONL… - RaiUno : Una versione così non l’avete mai vista! Solo su #Rai1 @_GigiDAlessio_ e @GiannaNannini “'O surdato 'nnammurato”… -