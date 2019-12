Autostrade | i verbali delle audizioni un mese dopo il crollo del Morandi Il manager

ilfattoquotidiano

"Sulla sicurezza mi sembra che ci sia qualcosa che non funziona. Questa tabella avrebbe meritato un approfondimento". Alberto Selleri, responsabile della direzione realizzazione nuove opere, risponde così in audizione alla Commissione d'inchiesta del ministero dei Trasporti sul crollo del Ponte Morandi. È passato un anno dalla strage del 14 agosto 2018, in cui sono morte 43 persone. Di fronte ai commissari del Mit hanno parlato l'allora amministratore delegato Giovanni Castellucci, superdirigenti di Aspi e di Spea, la società del gruppo Benetton ai cui erano delegati i controlli su viadotti e gallerie. Le loro testimonianze raccontano di un rimpallo di responsabilità, fino a che non si presenta Selleri. Alcuni stralci dei verbali, acquisiti dalla Procura di Genova, vengono riportati da La Stampa oggi in edicola. L'ex ad Castellucci, allora ...

