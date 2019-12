Atletica | Europei cross 2019 Yeman Crippa | “Il bronzo va benissimo | ho sofferto come un

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019)ha conquistato la medaglia diaglidi corsa campestre, l’azzurro festeggia una bella medaglia a Lisbona e tutta la sua gioia traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Fidal: “Non mi accontento mai, ma persi era messa la gara vail: i primi due correvano più ‘facili’ di me e verso la fine stavano rientrando da dietro lo svizzero Wanders e il britannico Butchart. Devo dire la verità, oggi houn animale, soprattutto negli ultimi due giri e ho tenuto duro perché la maglia della Nazionale va rappresentatasi deve. Ho dato tutto, ho aspettato la discesa finale per consumare le ultime energie e prendermi questa medaglia. Finalmente la stagioneè finita, ora si comincia a pensare a Tokyo: è stato un anno vincente perché con il mio allenatore Massimo Pegoretti siamo stati in grado di ...

RSIsport : ????????? Julien #Wanders sfiora il podio agli Europei di cross a Lisbona. #RSISport - Cianomut : RT @atleticaitalia: #atletica NADIA CAMPIONESSA EUROPEA!!!!! ???????????? Nadia Battocletti ancora medaglia d'oro U20 nel cross agli Europei #Lis… - ematr_86 : RT @atleticaitalia: #atletica BRONZO CRIPPA AGLI EUROPEI DI CROSS!!! #Lisbon2019 ???? Oro per lo svedese Fsiha, argento al turco Aras Kaya ht… -